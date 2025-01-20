В Челябинской области серьезно снизился уровень преступности

Отметим, что несмотря на значительное улучшение показателей, Челябинская область продолжает отставать в этом вопросе от других регионов Уральского федерального округа. Уральским регионом с наименьшим уровнем преступности по итогам 2024 года стала Свердловская область. Однако если сравнивать уральские регионы по динамике снижения количества преступлений, то Челябинская область здесь находится на втором месте. Больше чем на Южном Урале показатель ушел вниз только в Ямало-Ненецком автономном округе. В других регионах Урала преступность отступала куда меньшими темпами, а в Ханты-Мансийском автономном округе так вообще уровень преступности по итогам 2024 года вырос.