На Сахалине осудили организаторов канала незаконной миграции

«Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении восьми жителей Сахалинской области, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции). Установлено, что участники межэтнической группы организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан путем изготовления фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров. Противоправная деятельность злоумышленников осуществлялась под эгидой функционирующего ранее в Сахалинской области Центра поддержки мигрантов», — говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что стоимость услуги достигала 30 тыс. рублей. Преступные деяния носили массовый характер. При проведении оперативно-разыскных мероприятий в местах проживания и офисных помещениях обвиняемых были изъяты фиктивные трудовые договоры, печати, паспорта, иные документы иностранных граждан и компьютерная техника.
Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Двум наиболее активным участникам группы — 3,5 и 4 года лишения свободы. Остальным, с учетом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве, назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 до 3,5 года условно. Иностранным гражданам из числа организаторов преступной группы было отменено ранее приобретенное российское гражданство.