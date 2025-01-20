На Сахалине осудили организаторов канала незаконной миграции

Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Двум наиболее активным участникам группы — 3,5 и 4 года лишения свободы. Остальным, с учетом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве, назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 до 3,5 года условно. Иностранным гражданам из числа организаторов преступной группы было отменено ранее приобретенное российское гражданство.