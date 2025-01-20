В Красноярском крае за минувшие сутки потушили 11 пожаров. Оперативными данными поделились в краевом МЧС. Так, из-за неосторожного обращения с огнём в Минусинске изнутри выгорел дом и сгорела кровля на площади 30 квадратных метров, а в Курагино огонь повредил кровлю дома на площади 10 «квадратов». Предварительно, ЧП произошло из-за нарушений при эксплуатации печи. К счастью, никто не пострадал.
Всего же за прошлую неделю сотрудники МЧС потушили 66 пожаров. Один человек погиб, а 29 были спасены. Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнём, — рассказали в ведомстве.