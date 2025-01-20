В Иркутске за неделю в авариях пострадали 19 человек, погибла школьница

В Иркутске и районе за прошедшую неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 18 взрослых и один несовершеннолетний. 16-летняя девушка погибла по пути в школу, ее сбил рейсовый автобус на Александровском тракте. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.