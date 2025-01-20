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В Иркутске за неделю в авариях пострадали 19 человек, погибла школьница

С 13 по 19 января произошло 13 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и районе за прошедшую неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 18 взрослых и один несовершеннолетний. 16-летняя девушка погибла по пути в школу, ее сбил рейсовый автобус на Александровском тракте. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.

Два раза машины съехали с дороги. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

— С 13 по 19 января 2025 зафиксировали шесть столкновений авто и два съезда с дороги. Три раза сбили пешеходов, два раза врезались в стоящее авто, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сбили трех пешеходов. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Всего за минувшую неделю произошло 215 аварий, повреждено 414 машин. Всем участникам дорожного движения напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Произошло 13 ДТП. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль протаранил супермаркет в Иркутске. Со слов очевидцев, водитель снес входную дверь и стену, раздался страшный грохот.