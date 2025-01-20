В Иркутске за неделю в авариях пострадали 19 человек, погибла школьница

В Иркутске и районе за прошедшую неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 18 взрослых и один несовершеннолетний. 16-летняя девушка погибла по пути в школу, ее сбил рейсовый автобус на Александровском тракте. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
Два раза машины съехали с дороги. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.
— С 13 по 19 января 2025 зафиксировали шесть столкновений авто и два съезда с дороги. Три раза сбили пешеходов, два раза врезались в стоящее авто, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сбили трех пешеходов. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.
Всего за минувшую неделю произошло 215 аварий, повреждено 414 машин. Всем участникам дорожного движения напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.
Произошло 13 ДТП. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль протаранил супермаркет в Иркутске. Со слов очевидцев, водитель снес входную дверь и стену, раздался страшный грохот.