Следствие устанавливает соучастников хищения у советского разведчика Лазовика

«Установлено, что совершение преступления было спланировано группой лиц, роли каждого участника были четко определены заранее. В настоящее время установлен и задержан курьер, который получил от Лазовика часть похищенных денег. Остальные участники преступной схемы устанавливаются», — сказал собеседник агентства.
По его словам, не исключено, что организатор преступления находится за пределами РФ. «Прорабатывается версия, что он находится на территории Украины. Но сейчас рассматриваются и другие версии», — добавил представитель правоохранительных органов. Кроме того, он сказал, что телефонные мошенники для хищения средств использовали дипфейк представителей столичной власти. 92-летнего пенсионера по видеосвязи убедили принять участие в мнимой операции по поимке преступников, якобы совершивших преступления.
«В настоящее время с задержанным курьером работают следователи, ему может грозить до 10 лет лишения свободы», — подытожил собеседник.
17 января стало известно, что советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, передав им более 1 млн рублей. Часть накоплений мужчина выбросил в окно якобы доверенному лицу, участвовавшему в спецоперации. По этому факту возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Лазовик служил в разведке. Он занимал должности заместителя резидента КГБ в Канберре и резидента КГБ в этой стране, был начальником 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР и главой оперативной группы КГБ по оперативной зоне № 1 в Афганистане. После выхода в отставку он является первым заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.