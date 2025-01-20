Следствие устанавливает соучастников хищения у советского разведчика Лазовика

По его словам, не исключено, что организатор преступления находится за пределами РФ. «Прорабатывается версия, что он находится на территории Украины. Но сейчас рассматриваются и другие версии», — добавил представитель правоохранительных органов. Кроме того, он сказал, что телефонные мошенники для хищения средств использовали дипфейк представителей столичной власти. 92-летнего пенсионера по видеосвязи убедили принять участие в мнимой операции по поимке преступников, якобы совершивших преступления.