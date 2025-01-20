Курьера телефонных мошенников задержали в Подмосковье после обмана пенсионера на 20 млн руб

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск Московской области в аэропорту Шереметьево задержали 32-летнего жителя Перми, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам, которые обманом завладели сбережениями 79-летнего пенсионера. Ранее пожилому жителю Подмосковья позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила, что от его имени поступила заявка на оформление кредита. Мужчина ответил, что никаких документов не направлял, и попросил аннулировать запрос», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на следующий день пенсионеру поступили звонки якобы от службы безопасности банка и ФСБ. Собеседники убедили его в том, что мошенники, среди которых есть работники финансового учреждения, пытаются похитить с его счета денежные средства, после чего попросили поучаствовать в специальной операции по их поимке. Для этого гражданину необходимо забрать свои накопления из банковской ячейки и передать их доверенному лицу, так как аферисты могут подменить в банке купюры на поддельные. Потерпевший согласился, обналичил сбережения в размере более 20 млн руб. и встретился в одном из кафе с указанным мужчиной. После названия кодового слова отдал ему наличные и ключ от банковской ячейки. Лишь спустя несколько часов пенсионер догадался, что его обманули, и обратился в полицию.
Как указано, в результате оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность и задержали криминального курьера. По словам злоумышленника, предложение о сомнительном заработке он нашел в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги по адресам, которые называл работодатель, после чего помещать их в тайники, а координаты направлять куратору. «Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Подольским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — добавили в пресс-службе.