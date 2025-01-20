Курьера телефонных мошенников задержали в Подмосковье после обмана пенсионера на 20 млн руб

Отмечается, что на следующий день пенсионеру поступили звонки якобы от службы безопасности банка и ФСБ. Собеседники убедили его в том, что мошенники, среди которых есть работники финансового учреждения, пытаются похитить с его счета денежные средства, после чего попросили поучаствовать в специальной операции по их поимке. Для этого гражданину необходимо забрать свои накопления из банковской ячейки и передать их доверенному лицу, так как аферисты могут подменить в банке купюры на поддельные. Потерпевший согласился, обналичил сбережения в размере более 20 млн руб. и встретился в одном из кафе с указанным мужчиной. После названия кодового слова отдал ему наличные и ключ от банковской ячейки. Лишь спустя несколько часов пенсионер догадался, что его обманули, и обратился в полицию.