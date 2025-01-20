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Бывший директор школы из Бурятии похитил почти 25 миллионов рублей

Мужчину обвиняют в мошенничестве и получении взятки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Октябрьском районе Бурятии бывшего директора одной из школ обвиняют в мошенничестве и получении взятки. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Республике Бурятия.

По данным следствия, с 2018 по 2024 года мужчина фиктивно трудоустроил в учебное заведение своих родственников и знакомых. Только вот в реальности эти восемь человек не выполняли никакой работы.

— Их зарплату директор тратил на свои нужды, за все эти годы похитил из бюджета образовательного учреждения почти 25 миллионов рублей. Помимо этого один предприниматель, который занимался уборкой и ремонтом школы, по настоянию директора передал ему за общее покровительство взятку в сумме 185 тысяч, — уточняют в ведомстве.

Сейчас ему предъявили обвинение, в доме прошли обыски. Правоохранителям предстоит доказать виновность мужчины, после чего суд вынесет приговор.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что «предприятие-призрак» по производству икры нашли в Ангарске.