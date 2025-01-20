Бывший директор школы из Бурятии похитил почти 25 миллионов рублей

— Их зарплату директор тратил на свои нужды, за все эти годы похитил из бюджета образовательного учреждения почти 25 миллионов рублей. Помимо этого один предприниматель, который занимался уборкой и ремонтом школы, по настоянию директора передал ему за общее покровительство взятку в сумме 185 тысяч, — уточняют в ведомстве.