Очевидцы рассказали о тракторе, провалившемся под лёд в Пермском крае

На опубликованных очевидцами кадрах — наполовину скрывшийся под водой в полынье «Кировец» (К-700). Водителя в кабине не видно. В комментариях к посту администраторы группы поясняют, что человек, который находился за рулём трактора, не пострадал, отделавшись испугом. Приложены и общие снимки довольно широкой полыньи.