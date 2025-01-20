Очевидцы рассказали о тракторе, провалившемся под лёд в Пермском крае

Очевидцы рассказали о тракторе, который провалился под лёд в Пермском крае 19 января, в группе «Гайнский округ — наша малая родина» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошёл на переправе в районе урочища Пернояг в Гайнском округе.
На опубликованных очевидцами кадрах — наполовину скрывшийся под водой в полынье «Кировец» (К-700). Водителя в кабине не видно. В комментариях к посту администраторы группы поясняют, что человек, который находился за рулём трактора, не пострадал, отделавшись испугом. Приложены и общие снимки довольно широкой полыньи.
«Этой зимой Кама во многих местах в районе с полыньями из-за необычных для нашего северного климата резких потеплений. Вот и сегодня во время очередной оттепели температура была днем +1», — добавили авторы сообщения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 3 января на ледовой переправе через Сылву в районе посёлка Ильича в ночь на 3 января спасатели обнаружили автомобиль, застрявший в снежной шуге на середине реки. Внутри был человек. Мужчину успешно эвакуировали и на берегу передали сотрудникам полиции.