Транснациональную ОПГ задержали в Жетысуской области

«Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков», — сообщил зампредседателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.