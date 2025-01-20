Транснациональную ОПГ задержали в Жетысуской области

АСТАНА, 20 янв— Sputnik. Транснациональную ОПГ задержала полиция в Жетысуской области, состоявшую из иностранца и граждан Казахстана.
Группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества — мефедрон.
«Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков», — сообщил зампредседателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.
В ходе задержания изъято около 6 килограммов мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей. Ведется дальнейшее расследование для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности.