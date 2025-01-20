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17 узбекистанцев умерли от отравления алкоголем в Турции

По данным генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, количество погибших от отравления суррогатным алкоголем граждан Узбекистана возросло до 17, ещё 5 человек находятся в больницах, сообщает El.kz со ссылкой на генеральное консульство Узбекистана в турецком городе.

Источник: EL.kz

17 января стало известно о смерти ещё трёх узбекистанцев, пострадавших от употребления контрафактного алкоголя. Генконсульство оказывает содействие в подготовке документов для отправки тел на родину и оказывает необходимую помощь семьям погибших.

В больницах Стамбула остаются пятеро граждан Узбекистана. Дипломатическая миссия поддерживает постоянный контакт с медицинскими учреждениями и родственниками пациентов.

Генконсульство отметило, что в некоторых случаях пострадавшие избегали обращения за медицинской помощью из-за высокой стоимости лечения, что приводило к необратимым осложнениям, таким как почечная недостаточность, ухудшение зрения и проблемы с дыханием.

Власти призывают всех, кто испытывает симптомы отравления, незамедлительно звонить по номеру 112 и вызывать скорую помощь. Медицинские учреждения обязаны принимать таких пациентов через «красную зону» (kırmızı alan), что является бесплатной услугой.

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