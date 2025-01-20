17 узбекистанцев умерли от отравления алкоголем в Турции

По данным генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, количество погибших от отравления суррогатным алкоголем граждан Узбекистана возросло до 17, ещё 5 человек находятся в больницах, сообщает El.kz со ссылкой на генеральное консульство Узбекистана в турецком городе.