17 узбекистанцев умерли от отравления алкоголем в Турции

17 января стало известно о смерти ещё трёх узбекистанцев, пострадавших от употребления контрафактного алкоголя. Генконсульство оказывает содействие в подготовке документов для отправки тел на родину и оказывает необходимую помощь семьям погибших.
В больницах Стамбула остаются пятеро граждан Узбекистана. Дипломатическая миссия поддерживает постоянный контакт с медицинскими учреждениями и родственниками пациентов.
Генконсульство отметило, что в некоторых случаях пострадавшие избегали обращения за медицинской помощью из-за высокой стоимости лечения, что приводило к необратимым осложнениям, таким как почечная недостаточность, ухудшение зрения и проблемы с дыханием.
Власти призывают всех, кто испытывает симптомы отравления, незамедлительно звонить по номеру 112 и вызывать скорую помощь. Медицинские учреждения обязаны принимать таких пациентов через «красную зону» (kırmızı alan), что является бесплатной услугой.