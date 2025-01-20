Самолет из Москвы, пережидавший непогоду в Хабаровске, вылетел на Сахалин

Самолет рейса FV 6283 Москва — Южно-Сахалинск, пережидавший непогоду в Хабаровске, продолжил путь по своему маршруту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хабаровский аэропорт.
Помимо указанного самолета, на запасной аэродром Хабаровска также уходил рейс S7 5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск. Причиной этому стала низкая видимость из-за тумана.
В данный момент оба самолета уже покинули Хабаровск, подчеркнули в авиагавани.
Накануне самолет рейсом Москва — Саранск вернулся в Шереметьево из-за сработавшего сигнала неисправности шасси. На борту находилось 72 пассажира и шесть членов экипажа. Посадка самолета в столичном аэропорту прошла штатно.