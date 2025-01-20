Самолет из Москвы, пережидавший непогоду в Хабаровске, вылетел на Сахалин

В середине января авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU2139 маршрута Стамбул — Москва по техническим причинам. Перевозчик уточнил, что всех пассажиров перебронировали на рейс SU2131, который был выполнен в этот же день на самолете большей вместимости Boeing 777.