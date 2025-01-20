Мародёры атакуют расселенные дома в Новосибирске

Осенью стартовало расселение аварийных домов в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). В программу включены два участка, расположенные в границах улиц Российской, Героев Труда и Рубиновой, а также частично на улице Иванова.
Однако жители уже столкнулись с проблемой мародёрства. Анна Бирюкова сообщила в «Сообществе Академгородка», что по адресу улица Иванова, 22 были украдены пластиковые окна. В комментариях другие пользователи рассказали о случаях краж и вандализма в оставшихся домах. Некоторые отмечали, что ещё до расселения мародёры выбивали двери и выносили сантехнику.
В настоящее время дом № 22 планируется снести только будущей весной.