В Новосибирске осудили пьяного водителя, сбившего пешехода на тротуаре

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 32-летнему водителю, который, будучи пьяным, сбил пешехода. Пострадавшему нанесён тяжкий вред здоровью. Подробности дела рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сообщается, что в феврале 2024 года парень ехал на Volkswagen Touareg по Красному проспекту. Совершая поворот, он потерял контроль над ситуацией, выехал на тротуар и сбил пешехода. Потом он въехал в здание кафе.
«Причиной этому послужили неправильно выбранная скорость движения автомобиля и нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Виновному назначили 3 года принудительных работ, удержание 10% заработка в доход государству. Ему также запретили работать на транспортных средствах в течение 2-х лет.
Суд удовлетворил исковые требования потерпевшего — 364 тысячи рублей.