Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла в воду по самую крышу: в Челябинской области машина провалилась под лед

На Аргазинском водохранилище машина провалилась под лед.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области поездка по льду обернулась чрезвычайным происшествием. Машина провалилась в воду и утонула.

Инцидент произошел на Аргазинском водохранилище. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «Нива» успела на 25 метров отъехать от берега, а потом лед не выдержал.

Водителю и пассажиру удалось выбраться из автомобиля до того, как он скрылся под водой. Оба не пострадали.

Это не первый подобный случай н Южном Урале. В 2021 году внедорожник рыбаков утонул в озере Тургояк — провалился под тонкий лед. Выловить машину удалось лишь спустя пару месяцев.