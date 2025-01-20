Ушла в воду по самую крышу: в Челябинской области машина провалилась под лед

В Челябинской области поездка по льду обернулась чрезвычайным происшествием. Машина провалилась в воду и утонула.
Инцидент произошел на Аргазинском водохранилище. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «Нива» успела на 25 метров отъехать от берега, а потом лед не выдержал.
Водителю и пассажиру удалось выбраться из автомобиля до того, как он скрылся под водой. Оба не пострадали.
Это не первый подобный случай н Южном Урале. В 2021 году внедорожник рыбаков утонул в озере Тургояк — провалился под тонкий лед. Выловить машину удалось лишь спустя пару месяцев.