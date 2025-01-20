Директор санатория в Башкирии прокомментировал инцидент с отравлением

«Небольшое недомогание — кишечное расстройство и рвота было у пяти человек. Это люди возраста примерно 50−70 лет, детей среди них нет. Им незамедлительно оказали первую помощь. Сейчас у них все нормализовалось, состояние удовлетворительное. За сутки больше никто не обращался. Когда результаты расследования появятся, посмотрим, что к чему», — сказал Ямалетдинов.