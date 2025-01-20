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Директор санатория в Башкирии прокомментировал инцидент с отравлением

В медчасти подозревают у заболевших норовирус.

Источник: РИА "Новости"

Директор санатория «Танып» Кашшаф Ямалетдинов прокомментировал ситуацию с кишечным расстройством у нескольких клиентов. В медчасти подозревают у заболевших норовирус.

«Небольшое недомогание — кишечное расстройство и рвота было у пяти человек. Это люди возраста примерно 50−70 лет, детей среди них нет. Им незамедлительно оказали первую помощь. Сейчас у них все нормализовалось, состояние удовлетворительное. За сутки больше никто не обращался. Когда результаты расследования появятся, посмотрим, что к чему», — сказал Ямалетдинов.

Известно, что в столовой по системе шведский стол питаются 450 человек — 200 сотрудников и 250 отдыхающих. У других людей признаков недомогания не выявлено.

Напомним, у постояльцев санатория «Танып» обнаружились признаки отравления в субботу, 18 января. Прокуратура Аскинского района проводит проверку.