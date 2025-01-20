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Депутаты Башкирии предложили сместить сроки оплаты коммунальных услуг

Башкирия предложила изменить сроки оплаты коммунальных услуг.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии Башкирии внесли предложение изменить срок внесения платы за жилье и коммунальные услуги. Поправки хотят закрепить в Жилищном Кодексе РФ.

Депутаты считают, что необходимо устранить двухнедельный разрыв, который появляется из-за того, что жители страны передают показания своих приборов с 2-го по 10-е число в момент оплаты коммуналки, а показания общедомового прибора учета по нормам снимаются с 23-го по 25-е число. Парламентарии предлагают сместить дату оплаты ЖКУ с 20-го по 25-е число месяца, следующего за истекшим.

Сейчас инициатива республиканских парламентариев находится на рассмотрении в Совете законодателей.

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