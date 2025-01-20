В страшной аварии на Третьей Продольной в Волгограде погиб водитель ГАЗа

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД, водитель за рулем машины ГАЗ ночью 19 января двигался по Третьей Продольной со стороны ул. Исторической по направлению к ул. Менделеева. В 2 часа около дома № 74 на ул. Землячки он врезался в стоящий грузовик «Хино».