В страшной аварии на Третьей Продольной в Волгограде погиб водитель ГАЗа

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД, водитель за рулем машины ГАЗ ночью 19 января двигался по Третьей Продольной со стороны ул. Исторической по направлению к ул. Менделеева. В 2 часа около дома № 74 на ул. Землячки он врезался в стоящий грузовик «Хино».
От полученного удара «Хино» отбросило на металлический отбойник. Автомобиль ГАЗ при этом перевернулся, его водитель скончался на месте инцидента до приезда скорой помощи.
Еще одна серьезная авария случилась 18 января на 37-км дороги Мошкино — Сокольское в Сокольском районе Нижегородской области. Как сообщает pravda-nn.ru, 53-летний водитель за рулем машины «Мерседес» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 39-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали пять человек, которые находились в отечественной легковушке, в том числе двое детей.