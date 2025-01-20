Минобороны подало иски еще на 4 млрд руб. к Военно-строительной компании

Белков фигурировал в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который был задержан в апреле 2024-го. Против него возбуждены два уголовных дела: по статье о получении взяток в особо крупном размере (по данным ТАСС, речь идет более чем об 1 млрд руб., которые он получил за преференции строительной компании «Олимпситистрой» при строительстве Омского и Кемеровского кадетских училищ) и о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более чем 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.