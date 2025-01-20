Семейная пара из Башкирии попала под колеса поезда в соседнем регионе

На железнодорожном переезде между станциями Уруссу и Ютаза в Татарстане произошло ДТП с участием поезда и легковушки «Опель», в которой находилась семейная пара из Башкирии. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, состав и немецкое авто столкнулись несмотря на то, что сигнализация на регулируемом переезде работала исправна.