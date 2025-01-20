Школьник из Пермского края, на которого упали ворота, все еще не может ходить

В Очере (Пермский край) в августе прошлого года на школьника во время игры на спортивной площадке упали ворота для мини-футбола. Мальчик до сих пор не оправился от травм. По данному факту глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал распоряжение возбудить уголовное дело, — сообщают в ведомстве.
Мама мальчика обратилась к Александру Бастрыкину, так как не согласна с ходом расследования дела. По данным пострадавших, ребенок до настоящего времени не может ходить и продолжает лечение. А виновные лица до сих пор не привлечены к ответственности.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.