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Следователи выясняют обстоятельства гибели человека при пожаре в Сочи

Следственные органы инициировали доследственную проверку после обнаружения погибшего при пожаре в Сочи. Возгорание произошло в ночь на 19 января в жилом помещении на ул. Прямой, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Источник: Коммерсантъ

По предварительным данным, пожарных вызвали соседи. После ликвидации огня специалисты обнаружили тело 34-летнего погибшего. Следствие рассматривает короткое замыкание электропроводки как возможную причину возгорания.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Эксперты определяют точную причину и очаг пожара. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

В краевом СКР призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании помещений и следовать нормам пожарной безопасности для предотвращения подобных инцидентов.

СК