Следователи выясняют обстоятельства гибели человека при пожаре в Сочи

По предварительным данным, пожарных вызвали соседи. После ликвидации огня специалисты обнаружили тело 34-летнего погибшего. Следствие рассматривает короткое замыкание электропроводки как возможную причину возгорания.
Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Эксперты определяют точную причину и очаг пожара. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
В краевом СКР призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании помещений и следовать нормам пожарной безопасности для предотвращения подобных инцидентов.