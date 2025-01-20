Владивостокский лыжник попал в Тысячекоечную больницу

Как рассказали во Владивостокской клинической больнице № 2 (тысячекоечная), после столкновения с другим лыжником пострадавший был срочно доставлен в больницу с болями в грудной клетке и животе. Обследование показало ушиб грудной клетки и опасное внутрибрюшное кровотечение, требующее немедленного вмешательства хирургов.
«Во время операции мы обнаружили разрыв селезенки и тяжелые повреждения печени, что потребовало спленэктомии. Пациенту удалось сохранить шанс на полное восстановление», — рассказал заведующий хирургическим отделением «ВКБ № 2» Дмитрий Фисун.
В учреждении здравоохранения подчеркнули, что после успешной операции и восстановления молодой человек вернулся к нормальной жизни. Однако эта история должна быть отличным напоминанием об осторожности на склонах для лыжников.
Напомним, что в Приморском крае в Арсеньеве строят крупный горнолыжный курорт: сейчас там настраивают новый подъемник. Помимо этого, горнолыжные курорты работают во Владивостоке и соседних муниципалитетах.