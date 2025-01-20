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С танкера «Волгонефть-239» откачали 20 тонн мазута

Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута с затонувшего танкера «Волгонефть-239». Первая партия составила 20 тонн топлива, сообщает Росморречфлот.

Источник: Коммерсантъ

Как отметил глава ведомства Андрей Тарасенко в эфире «Первого канала», для проведения работ восстановили оборудование судна, а топливо нагрели до +45 градусов.

Нефтепродукты перекачивают по герметичным трубам в битумовозы с подогревом. Затем мазут доставляют на железнодорожную станцию для утилизации.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, работы по полной откачке мазута с танкера планируют завершить до конца января 2025 года.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии в море попали нефтепродукты. К откачке мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» приступили 17 января.

экология