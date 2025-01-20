Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии станут свидетелями парада планет

Жители Башкирии увидят парад планет.

Источник: Комсомольская правда

В предпоследнюю неделю января жители Башкирии смогут наблюдать на ночном небе парад планет. Удивительное астрономическое явление, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд на небосводе, можно увидеть с 21 по 25 января.

— Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию, — уточнили в уфимском планетарии.

По словам астрономов, для наблюдением за Ураном и Нептуном потребуется телескоп, а вот Марс, Юпитер, Венера и Сатурн будут видны невооруженным глазом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.