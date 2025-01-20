Жители Башкирии станут свидетелями парада планет

В предпоследнюю неделю января жители Башкирии смогут наблюдать на ночном небе парад планет. Удивительное астрономическое явление, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд на небосводе, можно увидеть с 21 по 25 января.
— Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию, — уточнили в уфимском планетарии.
По словам астрономов, для наблюдением за Ураном и Нептуном потребуется телескоп, а вот Марс, Юпитер, Венера и Сатурн будут видны невооруженным глазом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.