Минобр Кубани прокомментировал инцидент с угрозами школьника

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края прокомментировали инцидент со школьником, который угрожал сверстникам.
Напомним, 17 января учитель школы № 2 из станицы Выселки получила на телефон видеозапись, на которой неизвестный начал грозить нападением на детей и взрывом. После женщина обратилась в полицию.
Организована доследственная проверка и педагогическое расследование.
В ведомстве призвали быть внимательнее учителей и родителей к эмоциональному состоянию детей. При необходимости их просят обращаться за помощью к психологам.
Ранее мы писали, огласили приговор подростку, устроившему поножовщину в Краснодаре. 6 декабря в одной из школ в поселке Российском между учащимися произошел конфликт. Подсудимый в ходе драки со своими сверстниками нанес одному из подростков непроникающее ножевое ранение.