Минобр Кубани прокомментировал инцидент с угрозами школьника

Ранее мы писали, огласили приговор подростку, устроившему поножовщину в Краснодаре. 6 декабря в одной из школ в поселке Российском между учащимися произошел конфликт. Подсудимый в ходе драки со своими сверстниками нанес одному из подростков непроникающее ножевое ранение.