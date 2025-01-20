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Минобр Кубани прокомментировал инцидент с угрозами школьника

В министерстве образования прокомментировали видеозапись с угрозами.

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края прокомментировали инцидент со школьником, который угрожал сверстникам.

Напомним, 17 января учитель школы № 2 из станицы Выселки получила на телефон видеозапись, на которой неизвестный начал грозить нападением на детей и взрывом. После женщина обратилась в полицию.

Организована доследственная проверка и педагогическое расследование.

В ведомстве призвали быть внимательнее учителей и родителей к эмоциональному состоянию детей. При необходимости их просят обращаться за помощью к психологам.

Ранее мы писали, огласили приговор подростку, устроившему поножовщину в Краснодаре. 6 декабря в одной из школ в поселке Российском между учащимися произошел конфликт. Подсудимый в ходе драки со своими сверстниками нанес одному из подростков непроникающее ножевое ранение.