Недвижимость и пять авто: имущество на 400 млн тенге конфисковали у фигурантов дела в СКО

Здесь напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.