Наказание не помогло: пьяного водителя задержали повторно в Хабаровском крае

В Ванинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. Водитель отказался пройти освидетельствование на алкоголь. Мужчина уже был наказан за такое же нарушение год назад. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.