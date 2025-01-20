Наказание не помогло: пьяного водителя задержали повторно в Хабаровском крае

В Ванинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. Водитель отказался пройти освидетельствование на алкоголь. Мужчина уже был наказан за такое же нарушение год назад. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники полиции остановили 34-летнего жителя Ванинского района во время патрулирования. Его поведение вызвало подозрение, мужчине предложили пройти проверку на алкоголь, но он отказался.
«В прошлом году мужчину уже наказывали за подобное нарушение. Он провел 10 суток под арестом», — рассказали в ОМВД России по Ванинскому району.
Сейчас заведено уголовное дело, по которому виновнику грозит до двух лет лишения свободы. До решения суда мужчина находится под подпиской о невыезде.