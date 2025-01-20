В Челябинской области на темной дороге автобус сбил мужчину

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Троицкого района.
Все произошло вечером 19 января на 128 километре федеральной трассы Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном.
Там 62-летний водитель автобуса Hyundai Universe совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, двигался по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате 34-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.