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В Челябинской области на темной дороге автобус сбил мужчину

В Челябинской области на темной дороге автобус сбил мужчину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Троицкого района.

Все произошло вечером 19 января на 128 километре федеральной трассы Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном.

Там 62-летний водитель автобуса Hyundai Universe совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате 34-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.