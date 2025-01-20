В Казани рабочего насмерть засыпало грунтом. Трагедия произошла 19 января в 21:47 на улице Коломенской.
Как сообщили в прокуратуре РТ, на двух работников «РГ Стройгрупп», которые проводили ремонт коммуникаций водоснабжения, обвалился грунт. В результате 23-летний сотрудник скончался на месте происшествия, а 40-летний мужчина был доставлен в больницу.
По факту случившегося прокуратура Московского района Казани организовала проверку. Специалисты намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Иннополисе двух рабочих также засыпало грунтом.