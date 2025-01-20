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В Нижнем Тагиле двухлетнего ребенка ударило током на улице

В Нижнем Тагиле ребенок получил удар током на улице. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел в минувшие выходные: двухлетний ребенок, гулявший с родителями на Театральной площади, получил удар электрическим током при контакте с одной из световых инсталляций. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничто не угрожает.

Следственный комитет начал проверку. Устанавливаются все обстоятельства для дачи ситуации объективной правовой оценки.

На происшествие в Нижнем Тагиле обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

СК