В Нижнем Тагиле двухлетнего ребенка ударило током на улице

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел в минувшие выходные: двухлетний ребенок, гулявший с родителями на Театральной площади, получил удар электрическим током при контакте с одной из световых инсталляций. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничто не угрожает.