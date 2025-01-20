В Новосибирске 55 многоквартирных домов остались без отопления

«Отключение — это 55 многоквартирных домов, четыре детских учреждения, одно лечебное, четыре прочих. Задействовано четыре звена — 21 человек и десять единиц техники», — сказал он.
Кудрявцев уточнил, что дефект обнаружен на трубопроводе диаметром 500 мм. Вернуть теплоснабжение планируется к 04:00 (00:00 по мск) 21 января. По данным карты отключений систем жизнеобеспечения города, отопление было отключено в 06:40 (04:00 по мск).
В ближайшие дни в Западной Сибири ожидаются сильные колебания температуры воздуха. По данным Гидрометцентра, со вторника на среду температура в регионе понижается сразу на 15−20 градусов, ночные температуры составят минус 20−25. В последующем будет минус 28−32 ночью.