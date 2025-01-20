В Новосибирске 55 многоквартирных домов остались без отопления

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Отопление отключено в 55 многоквартирных домах Новосибирска в связи с устранением дефекта на теплосетях в Дзержинском районе. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании в облправительстве.