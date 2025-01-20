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В Новосибирске 55 многоквартирных домов остались без отопления

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Отопление отключено в 55 многоквартирных домах Новосибирска в связи с устранением дефекта на теплосетях в Дзержинском районе. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании в облправительстве.

Источник: AP 2024

«Отключение — это 55 многоквартирных домов, четыре детских учреждения, одно лечебное, четыре прочих. Задействовано четыре звена — 21 человек и десять единиц техники», — сказал он.

Кудрявцев уточнил, что дефект обнаружен на трубопроводе диаметром 500 мм. Вернуть теплоснабжение планируется к 04:00 (00:00 по мск) 21 января. По данным карты отключений систем жизнеобеспечения города, отопление было отключено в 06:40 (04:00 по мск).

В ближайшие дни в Западной Сибири ожидаются сильные колебания температуры воздуха. По данным Гидрометцентра, со вторника на среду температура в регионе понижается сразу на 15−20 градусов, ночные температуры составят минус 20−25. В последующем будет минус 28−32 ночью.

ЖКХ