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Заказной поджог автомобиля расследуют в Приморье

В Надеждинском районе задержаны двое юношей 1999 и 2001 годов рождения, которые совершили поджог чужого автомобиля по просьбе заказчика, личность которого прокуратуре и следователям ещё предстоит установить, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

15 января молодые люди приняли заказ на уничтожение имущества и подожгли автомобиль Nissan Murano, припаркованный во дворе многоквартирного дома в селе Вольно-Надеждинское. Машина получила такие повреждения в огне, что восстановлению она уже не подлежит. Ущерб собственнику автомобиля превысил 1,3 миллиона рублей.

Поджигателей задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, они арестованы на срок 1 месяц и 24 суток. Уголовное дело расследуется по части второй статьи 267 УК РФ — умышленное уничтожение имущества общеопасным способом.

Во Владивостоке тем временем выясняют обстоятельства возгорания автомобиля Nissan March, обнаруженного на льду в бухте Новик в районе поселка КЭТ. Сейчас ГАИ ищет собственника автомобиля — он должен эвакуировать останки машины, иначе это придется делать за счет муниципалитета. В социальных сетях пишут, что за рулем «Ниссана» была компания мальчишек-подростков. Вероятно, автомобиль они угнали.