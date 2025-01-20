Заказной поджог автомобиля расследуют в Приморье

15 января молодые люди приняли заказ на уничтожение имущества и подожгли автомобиль Nissan Murano, припаркованный во дворе многоквартирного дома в селе Вольно-Надеждинское. Машина получила такие повреждения в огне, что восстановлению она уже не подлежит. Ущерб собственнику автомобиля превысил 1,3 миллиона рублей.
Поджигателей задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, они арестованы на срок 1 месяц и 24 суток. Уголовное дело расследуется по части второй статьи 267 УК РФ — умышленное уничтожение имущества общеопасным способом.
Во Владивостоке тем временем выясняют обстоятельства возгорания автомобиля Nissan March, обнаруженного на льду в бухте Новик в районе поселка КЭТ. Сейчас ГАИ ищет собственника автомобиля — он должен эвакуировать останки машины, иначе это придется делать за счет муниципалитета. В социальных сетях пишут, что за рулем «Ниссана» была компания мальчишек-подростков. Вероятно, автомобиль они угнали.