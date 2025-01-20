Заказной поджог автомобиля расследуют в Приморье

Во Владивостоке тем временем выясняют обстоятельства возгорания автомобиля Nissan March, обнаруженного на льду в бухте Новик в районе поселка КЭТ. Сейчас ГАИ ищет собственника автомобиля — он должен эвакуировать останки машины, иначе это придется делать за счет муниципалитета. В социальных сетях пишут, что за рулем «Ниссана» была компания мальчишек-подростков. Вероятно, автомобиль они угнали.