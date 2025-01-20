12 пожаров ликвидировали в Свердловской области

За прошедшие сутки на Среднем Урале потушили 12 пожаров, 67% из которых случились в жилом секторе. В результате происшествий никто не пострадал и не погиб, сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в селе Ключи на улице Водопьянова горел гараж на площади 100 квадратных метров. Огонь уничтожил четыре транспортных средства. На месте работали 6 спасателей и две спецмашины.
В Михайловске на улице Бакаев Ключ горела частная баня на площади 10 «квадратов». Пожар потушили за 7 минут.
На улице Червонная в Екатеринбурге горел мусор в неэксплуатируемом строении на площади 20 квадратных метров. Пожар тушили 9 спасателей и две единицы техники.