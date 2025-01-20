В Уфе подросток попал под колеса «Киа Рио».

Под колеса иномарки попал 14-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, вечером 19 января 34-летняя женщина за рулем «Киа Рио», следуя по улице Сагита Агиша напротив дома № 19, допустила наезд на 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.