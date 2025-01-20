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В Уфе подросток попал под колеса «Киа Рио»

В Уфе подросток попал под колеса «Киа Рио».

Источник: ГАИ Уфы

Под колеса иномарки попал 14-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, вечером 19 января 34-летняя женщина за рулем «Киа Рио», следуя по улице Сагита Агиша напротив дома № 19, допустила наезд на 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В ДТП подросток с различными травмами обратился в медицинское учреждение. Ему оказали помощь и отпустили с родными домой.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее руководитель ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением.