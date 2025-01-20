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В Приморье из перевернутого бензовоза разлилось 8 тонн топлива

Краевые власти ликвидируют последствия аварии.

Источник: МЧС РФ

В Михайловском округе Приморья в результате аварии перевернулся бензовоз, что привело к утечке дизельного топлива, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе министерства ГОЧС края.

На место происшествия выехал дежурный караул 64-й пожарной части и руководство отряда. По словам водителя, в цистерне находилось 12 кубометров топлива, из которых разлилось около двух третей — порядка 8 тонн.

Краевые пожарные проводят работы по откачке остатков топлива, засыпке разлившейся жидкости и эвакуации бензовоза. Пострадавших нет.

Ситуация находится под контролем специалистов, последствия аварии оперативно устраняются.

МЧС