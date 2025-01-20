Отец арестованного по делу об убийстве Кириллова рассказал о жизни сына

Следователи полагают, что Падиев и Точиев арендовали для другого арестованного по делу, Ахмада Курбанова, предполагаемого исполнителя теракта, комнату в хостеле в Московской области. Там он должен был укрыться после преступления. Падиев лично приехал в апартаменты, оплатил жилье и снял помещение на камеру. Позднее в одном из торговых центров Москвы он передал Курбонову ключи от хостела, рассказали в СК.