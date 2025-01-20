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В Баку из-за самочувствия пассажира экстренно сел самолет из Москвы в Дубай

БАКУ, 20 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Дубай, совершил экстренную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдара Алиева.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет Boeing 737−800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени (05:27 мск). Пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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