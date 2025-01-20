В Каменске-Шахтинском во время пожара погиб 48-летний мужчина

В Ростовской области на пожаре погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла в Каменске-Шахтинском 18 января.
По предварительной информации ведомства, частный дом начал полыхать около 12:50 на улице Подтелкова. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем было охвачено порядка четырех квадратных метров жилья. Когда спасатели полностью потушили огонь, то обнаружили тело мужчины.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.