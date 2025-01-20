В Каменске-Шахтинском во время пожара погиб 48-летний мужчина

По предварительной информации ведомства, частный дом начал полыхать около 12:50 на улице Подтелкова. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем было охвачено порядка четырех квадратных метров жилья. Когда спасатели полностью потушили огонь, то обнаружили тело мужчины.