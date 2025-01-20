В Сочи раскрыли схему кражи 168 млн рублей из депозитария

Исполнительный директор сочинского депозитария Алексей Лазарев в течение трех лет похищал средства у клиентов, используя мошенническую схему. Как сообщает ряд федеральных СМИ, он использовал систему финансовой пирамиды: деньги новых вкладчиков перемещал в ячейки тех, кто планировал забрать свои сбережения.