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В Тольятти в двух бутылках молока нашли наркотики

В Тольятти поймали двух мужчин, которые поместили наркотик в бутылки из-под молока и хотели распространить.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Центральном районе Тольятти на парковке одного из торговых центров поймали 54-летнего местного жителя и 61-летнего жителя Ульяновской области. Их обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Во время осмотра автомобиля, на котором ехали мужчины, на пассажирском коврике нашли две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство массой около 150 граммов», — рассказали в пресс-службе.

Это относится к крупному размеру. Задержанных доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. По словам мужчин, на территории Ульяновской области они выращивали запрещенное вещество и привезли его в Тольятти, чтобы продать.

Сейчас оба преступника заключены под стражу. Расследование продолжается.