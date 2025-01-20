В Тольятти в двух бутылках молока нашли наркотики

В Центральном районе Тольятти на парковке одного из торговых центров поймали 54-летнего местного жителя и 61-летнего жителя Ульяновской области. Их обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.