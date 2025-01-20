Сотрудники полиции задержали 70 мигрантов после проверки Калининской овощебазы

В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции проверили несколько сотен граждан, многие из которых иностранцы. Во время проверки задержали около 70 мигрантов, которые предоставляли ложные сведения при осуществлении миграционного учета, а также нарушали режим пребывания. Все они привлечены к административной ответственности.