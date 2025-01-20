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Сотрудники полиции задержали 70 мигрантов после проверки Калининской овощебазы

Полиция Петербурга проверила проверку одной из крупнейших оптовых баз города, которая является рабочим местом многих мигрантов. Об этом сообщает источник «МК в Питере» в правоохранительных органах.

В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции проверили несколько сотен граждан, многие из которых иностранцы. Во время проверки задержали около 70 мигрантов, которые предоставляли ложные сведения при осуществлении миграционного учета, а также нарушали режим пребывания. Все они привлечены к административной ответственности.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали троих уклонистов. Они недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Полиция вручила им повестки для явки в военкомат.

Ранее мы писали о том, что на петербургской стройке нашли девять нелегальных мигрантов. Все они нарушили миграционное законодательство.