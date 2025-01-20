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В Самаре врачей подозревают в непреднамеренном убийстве пациентки

В СУ СКР по Самарской области расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как следует из материалов, обвиняемыми в ненадлежащем исполнении обязанностей могут стать медики самарской горбольницы № 8.

Как рассказывают родственники, Галину Ш. госпитализировали с механической желтухой.

«С 29 апреля по 3 мая 2024 года мать находилась на лечении в ГБУЗ СО “ГБ № 8”. Однако никаких медицинских манипуляций с матерью не проводили. Делали капельницы, брали анализы, какого-либо лечения матери не назначали. В ходе телефонных разговоров она просилась домой, жаловалась на недомогание», — рассказал сын пациентки Станислав.

3 мая женщину увезли в «КБ РЖД Медицина» на процедуру ЭРХПГ. Ее почему-то не получалось выполнить и женщине стало только хуже. Вскоре она уже не могла сама передвигаться, четвертого мая ее увезли в реанимацию, а утром пятого мая удалили желчный пузырь. Ночью мужу женщины позвонили и сказали, что она скончалась от острого панкреатита.

«Как так — в одной больнице поставили один диагноз, а оказался другой. А в еще одной больнице не смогли провести необходимую процедуру?», — разводит руками сын.

По его заявлению в Следственном комитете и возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Сын намерен добиваться разбирательства и наказания виновных в смерти матери.

СК