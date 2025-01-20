В Самаре врачей подозревают в непреднамеренном убийстве пациентки

3 мая женщину увезли в «КБ РЖД Медицина» на процедуру ЭРХПГ. Ее почему-то не получалось выполнить и женщине стало только хуже. Вскоре она уже не могла сама передвигаться, четвертого мая ее увезли в реанимацию, а утром пятого мая удалили желчный пузырь. Ночью мужу женщины позвонили и сказали, что она скончалась от острого панкреатита.