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В центре Ростова при столкновении двух автомобилей пострадал пешеход

В Ростове-на-Дону в центре в ДТП пострадал пешеход.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова при столкновении двух автомобилей пострадал пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 19 января на проспекте Чехова, 31.

По предварительной информации ведомства, 54-летний водитель «Митсубиси Эклипс» не справился с управлением и врезался в автомобиль «БМВ», под управлением водителя 23-летнего парня. От сильного удара вторую иномарку отбросило на тротуар в сторону пешехода, а затем в рекламный столб.

— В результате ДТП пешеход получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.