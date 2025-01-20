В центре Ростова при столкновении двух автомобилей пострадал пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 19 января на проспекте Чехова, 31.
По предварительной информации ведомства, 54-летний водитель «Митсубиси Эклипс» не справился с управлением и врезался в автомобиль «БМВ», под управлением водителя 23-летнего парня. От сильного удара вторую иномарку отбросило на тротуар в сторону пешехода, а затем в рекламный столб.
— В результате ДТП пешеход получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.