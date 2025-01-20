В Башкирии пожарный вынес из горящего дома мужчину.

— Вечером с сыном возвращались домой из мечети, вдруг увидели языки пламени, вырывающиеся из окна частного дома. Не раздумывая, помчались на помощь, на ходу вызывая пожарных. Ворота во двор горящего дома оказались заперты. Сын перелез через забор, открыл их, а я бросился в горящую избу. Даже не вспомнил, что был без экипировки. В помещении всё пылало, кругом дым. В условиях нулевой видимости разобрал в луче фонарика, что в одной из комнат кто-то есть. Оказалось, там на полу без сознания лежал мужчина, который недавно перенес инсульт. В это время на помощь подоспел сосед — Ильнур Магасумов. Мы вдвоем вытащили хозяина дома на улицу, я принялся оказывать первую помощь. Когда ему стало лучше и прибыли пожарные первого подразделения, стал помогать своим коллегам в прокладке рукавных линий для тушения пожара, — поделился Ринат.