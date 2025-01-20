В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

ДТП произошло в понедельник около 04:24 вблизи деревни Корниловка в Навашинском районе.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибло 3 пассажира Lada — мужчина, женщина и двухмесячный ребенок», — говорится в сообщении.
Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.