В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

«По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибло 3 пассажира Lada — мужчина, женщина и двухмесячный ребенок», — говорится в сообщении.