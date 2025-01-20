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В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе младенец, погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.

Источник: МЧС РФ

ДТП произошло в понедельник около 04:24 вблизи деревни Корниловка в Навашинском районе.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибло 3 пассажира Lada — мужчина, женщина и двухмесячный ребенок», — говорится в сообщении.

Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.