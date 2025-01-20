В Башкирии появился мальчик с именем диснеевского принца

В Башкирии назвали самые редкие и популярные имена среди новорожденных с начала 2025 года. Так, согласно реестру ЗАГС, в республике зарегистрировали мальчика по имени Алладин. Также среди редких мужских имен значатся Маттео, Джуляйбиб, Илнат и Ирлан. Среди девочек можно встретить Гульсейду, Гавхару, Риянну и Аринэ.
Больше всего в Башкирии родилось девочек по имени Амина (448), София (396) и Ева (387). Среди мужских имен популярностью пользуются Амир (566), Тимур (360), Артем и Марк (по 356), Эмир (343).
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