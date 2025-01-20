В Уфе сгорел заброшенный дом по улице Егора Сазонова

Как сообщают в МЧС по РБ, пожар произошел в ночь на 20 января в двухэтажном неэксплуатируемом доме. Огонь быстро перекинулся на крышу бревенчатого строения. Пожарные МЧС России ликвидировали горение, не допустив распространения.