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В Уфе сгорел заброшенный дом по улице Егора Сазонова

Дознаватель МЧС России рассматривает версию поджога.

В Уфе сгорел заброшенный дом по улице Егора Сазонова. Дознаватель МЧС России рассматривает версию поджога.

Как сообщают в МЧС по РБ, пожар произошел в ночь на 20 января в двухэтажном неэксплуатируемом доме. Огонь быстро перекинулся на крышу бревенчатого строения. Пожарные МЧС России ликвидировали горение, не допустив распространения.

В пожаре огнеборцы нашли 45-летнего мужчину. Он пострадал от острого отравления продуктами горения и был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Сообщается, что к тушению «заброшки» привлекались 32 человека и 11 единиц техники. Сейчас на месте возгорания работает дознаватель. Он не исключает версию поджога.

пожары