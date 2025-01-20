В Уфе сгорел заброшенный дом по улице Егора Сазонова. Дознаватель МЧС России рассматривает версию поджога.
Как сообщают в МЧС по РБ, пожар произошел в ночь на 20 января в двухэтажном неэксплуатируемом доме. Огонь быстро перекинулся на крышу бревенчатого строения. Пожарные МЧС России ликвидировали горение, не допустив распространения.
В пожаре огнеборцы нашли 45-летнего мужчину. Он пострадал от острого отравления продуктами горения и был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.
Сообщается, что к тушению «заброшки» привлекались 32 человека и 11 единиц техники. Сейчас на месте возгорания работает дознаватель. Он не исключает версию поджога.