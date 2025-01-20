В Екатеринбурге на станции метро умерла женщина

— В вагоне плохо стало 69-летней женщине. Она вышли на станции метро и села на лавочку. Один из пассажиров оказался медиком, он сказал, что женщина умерла. Спустя 20 минут приехала скорая, которая констатировала смерть, — рассказал Андрей Панаиотиди.