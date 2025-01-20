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В Екатеринбурге на станции метро умерла женщина

На станции метро «Машиностроителей» в Екатеринбурге нашли треп пассажирки.

В Екатеринбурге на станции метро умерла пассажирка. Женщине стало плохо в вагоне. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил директор метро Екатеринбурга Андрей Панаиотиди.

Инцидент произошел утром 20 января. Труп женщины обнаружили на станции «Машиностроителей».

— В вагоне плохо стало 69-летней женщине. Она вышли на станции метро и села на лавочку. Один из пассажиров оказался медиком, он сказал, что женщина умерла. Спустя 20 минут приехала скорая, которая констатировала смерть, — рассказал Андрей Панаиотиди.

Источник «КП-Екатеринбург» подтвердил факт смерти. По предварительной информации, она не криминальная. В Следственном комитете от комментариев по теме воздержались.

несчастный случай