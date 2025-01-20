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В Уфе 45-летний мужчина отравился угарным газом при пожаре в заброшенном доме

В Уфе при пожаре в заброшенном доме пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел в двухэтажном заброшенном доме на улице Егора Сазонова. Подробности ночного возгорания рассказали в МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, огонь вспыхнул глубокой ночью и быстро перекинулся на крышу здания. Из горящего дома спасатели эвакуировали 45-летнего мужчину. Он получил острое отравление продуктами горения.

— Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, — добавили в МЧС.

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