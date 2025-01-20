Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе

Чурикова в новогодние каникулы отправилась в Анапу и пробыла там четыре дня. Журналистка работала над собственными материалами, освещая ликвидацию последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе.
«Это водолазы Сергей Сапрыкин, Евгений Прокопенко и Александр Маликов, чьи фотографии и видео облетели весь интернет. Я так рада, что удалось уговорить Морспасслужбу. Водолазная служба у них особенная. И это те люди, которые не любят делиться своими достижениями и хвастаться ими в соцсетях. Но поскольку я сама ныряю, мне абсолютно понятно, что такое погружаться в условиях нулевой видимости в холодном Черном море зимой, это уже само по себе достаточно сложно. А если это еще и ликвидация последствий аварии… то это тот самый подвиг, о котором мне очень захотелось рассказать. Поэтому я, конечно, как только увидела эти фотографии, умоляла: давайте, пожалуйста, это опубликуем», — вспоминает Чурикова.
Она отметила, что затонувшие танкеры, в частности «Волгонефть-212», лежат на глубине 20 метров. Водолазы Морспасслужбы идут под воду, как только позволяет погода, чтобы сделать свою работу: законсервировать оставшийся в резервуарах мазут, а также проводить регулярный осмотр затонувших судов.
По словам журналистки, люди должны знать, что есть и такие герои ликвидации последствий крушения танкеров.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.