Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе

«Это водолазы Сергей Сапрыкин, Евгений Прокопенко и Александр Маликов, чьи фотографии и видео облетели весь интернет. Я так рада, что удалось уговорить Морспасслужбу. Водолазная служба у них особенная. И это те люди, которые не любят делиться своими достижениями и хвастаться ими в соцсетях. Но поскольку я сама ныряю, мне абсолютно понятно, что такое погружаться в условиях нулевой видимости в холодном Черном море зимой, это уже само по себе достаточно сложно. А если это еще и ликвидация последствий аварии… то это тот самый подвиг, о котором мне очень захотелось рассказать. Поэтому я, конечно, как только увидела эти фотографии, умоляла: давайте, пожалуйста, это опубликуем», — вспоминает Чурикова.